Europei 2021 – Maldini: “Fantastici Azzurri: siete stati i più forti”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, si è complimentato via Instagram con l'Italia per la vittoria dei Campionati Europei di calcio

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan , si è complimentato con l' Italia di Roberto Mancini per la vittoria dei Campionati Europei di calcio. Gli Azzurri, ieri sera a Wembley (Londra), hanno battuto l' Inghilterra , padrona di casa, dopo i calci di rigore. Questo il post che Maldini ha pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.

"Fantastici Azzurri, campioni d’Europa dopo più di 50 anni!!!! Siete stati i più forti, vittoria più che meritata, grazie di tutto", ha scritto Maldini come didascalia alla foto in cui l'Italia alza al cielo la coppa degli Europei. Milan, in arrivo Ballo-Touré: i dettagli dell'operazione di mercato >>>