Calciomercato Milan – Ecco Ballo-Touré: altra freccia per la sinistra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fodé Ballo-Touré, classe 1997 del Monaco, sarà il vice di Theo Hernández. La formula dell'affare

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, ha praticamente chiuso l'operazione Fodé Ballo-Touré. Manca ancora il timbro dell'ufficialità, ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il terzino sinistro del Monaco si può già considerare come uno dei rinforzi a disposizione di Stefano Pioli.

Sono in corso i lavori, tra Milan e Monaco, per definire la formula del trasferimento e l'entità della cifra che i rossoneri dovranno versare al club del Principato. Ma, di fatto, il dado è tratto. Ballo-Touré vestirà la maglia del Milan nella stagione 2021-2022.

Classe 1997, Ballo-Touré ha svolto tutta la trafila delle Nazionali giovanili con la Francia salvo poi optare per la Nazionale maggiore del Senegal, da dove proviene la sua famiglia. Fisico possente, veloce, è un calciatore che predilige la fase offensiva. Secondo il Milan, per caratteristiche, è il sostituto ideale di Theo Hernández quando quest'ultimo avrà bisogno di rifiatare.

Cresciuto nel settore giovanile del PSG, Ballo-Touré è esploso in un biennio (2017-2019) con la maglia del Lille (laddove ha conosciuto sia Mike Maignan sia Rafael Leão). Quindi, il trasferimento al Monaco. Un curriculum di tutto rispetto in Ligue 1 per un calciatore ancora giovane con ampi margini di miglioramento.

Ma quanto costerà, al Milan, l'operazione di calciomercato per portare Ballo-Touré in rossonero? In Francia parlando di un affare da 8 milioni di euro. Per la 'rosea', però, il club di Via Aldo Rossi sta cercando di chiuderla in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. Mentre la richiesta del Monaco è un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro.

Nel mezzo c'è il giocatore che spinge per la soluzione Milan e la sensazione, sempre più netta, che siano ore decisive per definire il tutto. Sono previsti nuovi appuntamenti oggi e domani. Operazione che si farà in tempi brevi, a meno che dal Monaco non ergano all'improvviso un muro, ma ciò appare francamente improbabile.