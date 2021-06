Europei 2021, Lippi: “Italia, io punto su Barella e Immobile”

Marcello Lippi, ex Commissario Tecnico dell'Italia, ha parlato a poche ore dal debutto degli Azzurri agli Europei. Ecco le sue dichiarazioni

Marcello Lippi , ex Commissario Tecnico dell' Italia , ha parlato degli Azzurri a poche ore dal debutto agli Europei contro la Turchia . Queste le dichiarazioni di Lippi ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Lippi su dove può arrivare l'Italia di Roberto Mancini agli Europei: "Mi pare che ci siano grande convinzione, autostima e qualità per raggiungere un gran bel risultato e non farsi mancare niente. C'è l'ambizione di andare in alto, ci sono basi solide. È diverso dal 2006: noi avevamo giocato altre partite prima del Mondiale. Ma la realtà, lo dico e lo ripeto, è un'altra: l'Italia è una delle 4-5 squadre mondiali che, quando partecipa ad un grande torneo, lo fa sempre e soltanto per vincere. Non per fare bella figura. Se poi avrà la fortuna che tutti i giocatori siano al top, che la condizione sia ideale, allora niente sarà precluso".