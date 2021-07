Europei 2021 – Lino Banfi: “Mancini mi ha chiamato in piena notte”

Lino Banfi ha raccontato di aver ricevuto la chiamata del C.T. Roberto Mancini in piena notte, dopo la vittoria dell'Italia agli Europei 2021

Lino Banfi , rintracciato dall’agenzia di stampa 'LaPresse', ha svelato di aver ricevuto una chiamata del C.T. Roberto Mancini alle 3 di notte, dopo la vittoria degli Europei 2021 . Gli Azzurri hanno vinto a Wembley, in casa dell'Inghilterra, e il tecnico ha voluto ringraziare personalmente l'attore pugliese, che ha compiuto 85 anni qualche giorno fa. Di seguito le parole di Banfi.

"Non mi aspettavo questa bella vittoria così sudata, però meritata. Alle tre di notte mi ha chiamato Roberto Mancini per dirmi 'grazie anche a te Lino, ti vogliamo tutti bene'. Una cosa che mi ha riempito di gioia, ma non mi hanno fatto dormire. Sti 'disgrazieti'".