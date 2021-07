Calciomercato Milan – Proposto Luis Alberto, ma prezzo alto: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luis Alberto è ai ferri corti con la Lazio. Il suo agente lo ha proposto anche ai rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan sta cercando un nuovo trequartista in questo calciomercato estivo. E, si sa, lo spagnolo Luis Alberto è sempre piaciuto alla dirigenza rossonera. Potrebbe essersi aperto uno spiraglio per arrivare al classe 1992, ex Liverpool e Deportivo La Coruña. Questo perché il giocatore ha disertato il raduno della Lazio e la successiva partenza della squadra di Maurizio Sarri per il ritiro di Auronzo di Cadore.

Il suo agente, Miguel Alfaro, ha addotto inizialmente come scusa, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, lo smaltimento di ferie arretrate (fatto smentito dalla società laziale), mentre ora si ventila l'ipotesi di presunti problemi di salute, per i quali, però, il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ora si aspetta che venga prodotto un certificato medico. La sensazione, per il quotidiano generalista, è che Luis Alberto fosse convinto di andare all'Inter con Simone Inzaghi.

Dopo quanto accaduto a Christian Eriksen, forse, ha pensato che il suo mentore lo portasse con sé a Milano. Una speranza, però, crollata nell'arco di poche ore, visto che i nerazzurri hanno ingaggiato a parametro zero l'ex rossonero Hakan Calhanoglu per sostituire lo sfortunato centrocampista danese. Per il 'CorSera', dunque, l'entourage di Luis Alberto avrebbe proposto il fantasista andaluso al Milan. Ed i rossoneri prenderebbero volentieri Luis Alberto in questo calciomercato estivo.

Lotito, però, valuta il cartellino di Luis Alberto almeno 50 milioni di euro. Un investimento che non è in linea con la filosofia degli acquisti del Milan targato Elliott. Sullo sfondo, per il calciatore, restano sempre le ipotesi Atlético Madrid e Villarreal, nella Liga spagnola. I 'Colchoneros' ed il 'Sottomarino Giallo', a differenza della Lazio, fanno anche la Champions League. Il 'Mago', questo il soprannome del numero 10 della Lazio, è atteso in Italia tra oggi e domani e vedremo cosa accadrà.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infine, nonostante abbia rinnovato il contratto un anno fa e fino al 30 giugno 2025, Luis Alberto vorrebbe prendere di più. Il trequartista di San José del Valle, infatti, punterebbe ad avere uno stipendio di 4 milioni di euro netti a stagione. Così come percepiscono Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Soltanto così, forse, smetterebbe di fare le bizze. Milan, le news più importanti di mercato di lunedì 12 luglio >>>