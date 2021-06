Europei 2021 – Kjaer: “Abbiamo meritato di passare il turno, è per Eriksen”

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, ha parlato della qualificazione agli ottavi di finale della sua nazionale

Intervenuto al termine del match vinto per 4-1 contro la Russia, Simon Kjaer ha commentato la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2020 della sua Danimarca. Queste le parole del capitano danese. "Dopo tutto quello che abbiamo passato negli ultimi dieci giorni, ci siamo meritati di passare il turno. Era quello che ci aspettavamo prima dell'Europeo, ma poi era diventato difficile. Ora una partita alla volta. Eriksen? Avrei voluto fosse in campo con noi. Ma ora sappiamo che sta bene, quindi possiamo godercela un po'. Sa che stiamo giocando per lui, è tutto molto speciale. L'ottavo contro il Galles? Loro hanno giocatori fantastici, ma ricordo pure che li abbiamo battuti non molto tempo fa. Vediamo dove potremo arrivare, pensiamo a una gara alla volta".