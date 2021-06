Europei 2021, ecco la Top 10 delle Wags del torneo

Si avvicinano gli Europei 2021 e manca ormai meno di una settimana al primo match. Finalmente, dopo più di un anno, tornerà anche il pubblico sugli spalti, seppure in percentuale ridotta. Ciò significa che sugli spalti ci saranno anche le tanto attese wags. Ovvero le mogli, fidanzate e compagne dei calciatori. Spesso bellissime, soprattutto in queste competizioni internazionali dove si mischiano bellezze di diverse zone (in questo caso europee). Così si va dalle splendide polacche fino alle spagnole, passando per le svedesi e le bellezze nostrane. Ecco alcune di loro nelle prossime schede, con foto e compagno.