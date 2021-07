Europei 2021, dove vedere Belgio-Italia oggi in TV e diretta streaming

Alle ore 21 c'è Belgio-Italia, gara per i quarti di finale degli Europei 2021. Ecco dove seguire in diretta on line e in streaming il match.

Stefano Bressi

Belgio-Italia in tv e in streaming, tutto ciò che c'è da sapere. Oggi, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, si svolgerà appunto Belgio-Italia, gara valida per i quarti di finale degli Europei 2021. Gli azzurri di RobertoMancini, dopo le tre vittorie nei primi match del girone, hanno eliminato agli ottavi l'Austria con un po' di sofferenza. Ora cercano la qualificazioni alla semifinale, dove incontreranno eventualmente la vincente di Svizzera-Spagna il 6 luglio alle 21:00 a Londra, nello stadio Wembley.

Belgio-Italia: ecco dove seguirla

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport 251, Sky Sport Football e in chiaro su Rai 1. Sarà dunque possibile per i tifosi seguire la partita non solo sul satellite (canali 201, 204 e 251 del proprio decoder), ma anche in chiaro sulle reti Rai. Ricordiamo che tutte le 51 le partite degli Europei saranno trasmesse da Sky, tanto sul satellite quanto sul digitale terrestre. Di queste 51 gare, 24 saranno in esclusiva soltanto sulle reti Sky. Le altre 27 partite, invece, saranno trasmesse, in esclusiva ed in chiaro per tutti, anche sulla Rai, televisione di stato.

Belgio-Italia: ecco dove seguirla su internet

La sfida di oggi però, può essere seguita dai clienti 'Sky' anche in diretta streaming tramite il servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita in diretta on line, su internet, sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'applicazione per sistemi iOS ed Android. Sarà possibile vedere la partita anche sull'applicazione Rai Play, tranquillamente scaricabile sul proprio telefonino.

Streaming possibile anche 'on demand'

I tifosi e gli appassionati dell'Italia potranno inoltre vedere la partita, poi, in diretta on line su internet acquistando un pacchetto su NOW, il servizio live e on demand di 'Sky', che permette di vedere in streaming, tra tutti gli eventi sportivi previsti, tra cui tutte le partite dell'Europeo. Leggi la nostra intervista esclusiva a Franco Ordine sul Milan >>>