Europei 2021, Croazia-Spagna 3-5: Rebic, niente quarti di finale

Continuano gli ottavi di finale degli Europei 2021 e la prima partita di oggi è stata Croazia-Spagna, con in campo anche Ante Rebic, attaccante croato classe 1993 del Milan. Buona la sua prestazione, anche se non particolarmente incisiva. Risultato che però non ha sorriso alla formazione di Rebic, in campo per 66'. Il punteggio finale è stato di 3-5, in una partita pazza, finita ai tempi supplementari: apre le danze un autogol di Pedri, classe 2002 del Barcellona, al 20', poi pareggio spagnolo con Pablo Sarabia, classe 1992 del Paris Saint-Germain, al 38', Cesar Azpilicueta, classe 1989 del Chelsea, al 57', e Ferran Torres, classe 2000 del Manchester City, al 77'. Accorcia poi le distanze Mislav Orsic, classe 1992 della Dinamo Zagabria, all'85', e pareggia Mario Pasalic, classe 1995 dell'Atalanta, al 90+2'. Nei supplementari prima Alvaro Morata, classe 1992 della Juventus al 100', poi Mikel Oyarzabal, classe 1997 della Real Sociedad al 103', chiudono la sfida. La Spagna ora incontrerà ai quarti di finale la vincitrice di Francia-Svizzera, che si giocherà stasera alle 21:00. I quarti di finale saranno invece il 2 luglio a San Pietroburgo, alle 18:00 anche in quel caso. Questo lato del tabellone è quello in cui si trova l'Italia, che ha affrontato invece l'Austria agli ottavi, e che sarà impegnata col Belgio ai quarti. Intanto ecco le top news di oggi sul mercato del Milan >>>