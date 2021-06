Europei 2021 – Belgio-Italia, Conte: “Nessuno ha la nostra idea di gioco”

Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter ed ex CT della Nazionale, ha detto la sua sugli Europei e sul quarto di finale Belgio-Italia

Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter ed ex CT della Nazionale, ha parlato di Belgio-Italia, quarto di finale degli Europei 2021. Queste le parole rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport': "Le vittorie nel girone hanno evidenziato una qualità di gioco che ci ha fatto subito ben sperare. La partita con l’Austria ci ha messo a dura prova, evidenziando la nostra capacità di soffrire e compattarci in alcuni momenti di difficoltà. Più si va avanti e meno si può sbagliare".

Conte elogia poi il gioco dell'Italia ed il lavoro di Roberto Mancini: "La nostra Nazionale ha dimostrato di saper aggiungere un'idea di gioco che altre squadre hanno mostrato meno. Le grandi si sono affidate ad individualità importanti, capaci di decidere una partita da soli o quasi. Mancini non ha bisogno di consigli, a livello tattico i tecnici italiani sanno preparare la partita come pochi".

Si passa poi all'analisi nel dettaglio della gara contro il Belgio: "La nostra prossima avversaria è una squadra forte individualmente e collettivamente, ma possiamo metterla in grande difficoltà, batterla ed andare avanti. Lukaku è una forza della natura, fa reparto da solo, ma la presenza o meno di De Bruyne ed Hazard può cambiare gli equilibri. Stimo molto il CT Martinez per il lavoro svolto in questi anni, ma la prestazione contro il Portogallo non mi ha convinto del tutto. Possiamo certamente metterli in difficoltà sugli esterni e a centrocampo saranno fondamentali i tempi di gioco che sa dare Jorginho".

Infine un commento sul ritorno dei tifosi allo stadio: "La presenza del pubblico sugli spalti ci ha fatto riassaporare emozioni che sono l'essenza del calcio. So per esperienza diretta cosa vuol dire giocare in uno stadio vuoto. Risentire il rumore di cori e boati, rivedere giocatori esultare, ascoltare gli inni è impagabile".