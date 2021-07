Euro 2020 – Inghilterra-Danimarca 1-1: autorete di Kjaer / News

Nel corso di Inghilterra-Danimarca, attualmente sull'1-1, il milanista Simon Kjaer si è reso protagonista di uno sfortunato autogol

Inghilterra-Danimarca, semifinale di Euro 2020 ancora in corso, deciderà la squadra che affronterà l'Italia in finale. Dopo il momentaneo vantaggio firmato Mikkel Damsgaard, i britannici hanno riportato il risultato in parità grazie ad uno sfortunato autorete di Simon Kjaer. Il difensore del Milan, nel tentativo di non far arrivare palla a Raheem Sterling, ha spinto il pallone nella propria porta.