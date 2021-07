Calciomercato Milan, top news: Tonali firma, rinnovo Calabria vicinissimo

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 7 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano l'arrivo in sede di Sandro Tonali per firmare: il riscatto sarà presto ufficiale. Stesso discorso anche per Davide Calabria, il cui rinnovo con il club rossonero è davvero a un passo. Lavori in corso anche per il prolungamento di Franck Kessie, mentre si continua a lavorare per Isco e Bakayoko. Ecco le top news di oggi nelle prossime schede. Pezzo in continuo aggiornamento!