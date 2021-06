Conte: “Dove può arrivare l’Italia? Spero il più lontano possibile” | News

Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter, ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini che sarà impegnata domani sera contro la Turchia

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Antonio Conte ha parlato della Nazionale italiana di calcio. Ecco cosa ha detto l'ex allenatore dell'Inter. "Quando si parte per una competizione così importante, c'è sempre grande entusiasmo, e intorno alla Nazionale di Roberto Macini ce n'è ancora di più dati i 27 risultati utili consecutivi. C'è autostima e c'è fiducia, si inizia con il vento in poppa. Roberto sta facendo un grandissimo lavoro, non lo dicono solo i risultati, ma anche la sicurezza nei propri mezzi e la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Dove può arrivare l'Italia? Ci auguriamo il più lontano possibile, poi una volta superato il gruppo a gironi bisogna essere anche fortunati negli incroci. Le favorite? In prima fila Francia e Germania. Subito dietro Belgio, Spagna, Portogallo e Inghilterra".