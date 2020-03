Theo Hernández, il bomber che non ti aspetti: quasi nessuno come lui

NEWS MILAN – Campionato di Serie A fermo per la pandemia da coronavirus ed il sito ‘acmilan.com‘ ne ha approfittato per evidenziare qualche curiosità sui calciatori rossoneri.

Per esempio, si evince come Theo Hernández, autore di 5 reti finora in Serie A (più una in Coppa Italia), abbia rinverdito i fasti di Christian Panucci, ultimo difensore del Milan capace di fare altrettanto, nella stagione 1995-1996.

Il numero 19 francese, prelevato per 20 milioni di euro la scorsa estate dal Real Madrid, ha punito Genoa, Roma, Parma, Bologna ed Udinese in campionato, oltre che la Spal in TIM Cup.

Inoltre, Theo Hernández è il secondo difensore più giovane ad aver segnato almeno 5 gol nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione. Il suo futuro al Milan, però, è improvvisamente andato in bilico … clicca qui per i motivi.

