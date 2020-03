Milan, con l’addio di Maldini è in bilico anche Theo Hernandez

NEWS MILAN – Tempi duri in casa Milan. Non solo perché il campionato è stato bloccato visto l’emergenza legata al Coronavirus, ma anche per i grossi punti di domanda legati alla prossima stagione. La sensazione è che nei prossimi mesi assisteremo all’ennesima rivoluzione dirigenziale e non solo che in parte è già incominciata con il licenziamento di Zvonimir Boban dal ruolo di CFO rossonero.

Il croato ha già dichiarato di portare la causa in tribunale, perché secondo lui l’intervista che ha rilasciato alla Gazzetta lo scorso 29 febbraio in cui attaccava la proprietà e Ivan Gazidis, era nel pieno rispetto dei suoi vincoli contrattuali. Insomma, una vera e propria situazione ingarbugliata. Ci sarà poi da capire anche il futuro di Stefano Pioli, le cui chance di restare in rossonero sembrano risicate. Ralf Rangnick sta già studiando italiano ed è pronto a firmare un triennale.

Scetticismo e perplessità anche sul mercato. Non solo Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scade il 30 giugno, ma anche Theo Hernandez. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, infatti, il terzino francese potrebbe essere in bilico vista la quasi certa partenza di Paolo Maldini a fine stagione. L’ex numero 3 rossonero è stato il principale artefice dell’arrivo di Theo dal Real Madrid e in ogni intervista del laterale ex Alavés non ha mai mancato di sottolineare la sua stima per il Dt rossonero.

Il rendimento di Hernandez è calato in questa seconda parte di stagione, ma ha ampiamente dimostrato di meritare i 20 milioni spesi in estate. Il suo valore è come minimo raddoppiato e, nonostante ci sarà la fila per lui la prossima sessione di mercato, chi lo vorrà dovrà inevitabilmente soddisfare la richiesta della dirigenza di via Aldo Rossi. Intanto, decisione ufficiale per quanto riguarda il campionato inglese!

