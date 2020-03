Milan-Boban, ora lo scontro si sposta in tribunale

NEWS MILAN – Il matrimonio bis è durato solo 9 mesi. Il tempo di portare in rossonero l’amico Ibrahmovic e il connazionale Rebic. Poi il congedo, arrivato in maniera decisamente poco tranquilla. Zvonimir Boban da sabato non è più ufficialmente il CFO del Milan, ma la separazione tra le parti avrà certamente dei risvolti anche in ambito legale.

Il dirigente croato, infatti, è stato di fatto licenziato per giusta causa dopo l’intervista rilasciata alla Gazzetta il 29 febbraio, in cui ha attaccato in maniera decisa la proprietà rossonera e la figura di Ivan Gazidis. Boban ritiene che le sue dichiarazioni alla rosea fossero assolutamente all’interno dei suoi vincoli contrattuali e per tanto muoverà i suoi legali nel tentativo di strappare una buonuscita da parte del club di via Aldo Rossi.

Il dirigente per altro non ha perso tempo ad attaccare nuovamente Gazidis e il fondo Elliott. Ieri, infatti, a ‘Il Giornale’ ha rivelato altri particolari importanti che riguardano anche la figura di Ralf Rangnick, già fermato a dicembre per la prossima stagione. Il tecnico tedesco ha smentito le parole di Boban, ma la sensazione è che Zorro abbia detto il vero. Intanto, chi ci rimette è unicamente la squadra, isolata dai dirigenti – Maldini e Massara assenti da 3 giorni – e con Pioli sfiduciato pubblicamente in vista della prossima stagione. Il risultato di ieri contro il Genoa è una prova tangibile. Capello ha parlato delle voci che lo vedono di ritorno al Milan: ecco cosa ha detto>>

