Capello e il possibile ritorno: “Nessun contatto col Milan”

NEWS MILAN – Ospite negli studi di Sky al termine della sfida Juventus-Inter, Fabio Capello ha smentito categoricamente ogni contatto col Milan circa un suo possibile ritorno in rossonero come figura dirigenziale. “Nessun contatto col Milan”, ha sentenziato l’ex Ct di Inghilterra e Russia. Negli scorsi giorni erano state riportate diverse indiscrezioni che vedevano Capello come una figura dalla forte storia rossonera che potesse svolgere un ruolo dirigenziale nel nuovo Milan che sta nascendo in vista della prossima stagione. Intanto, domani si conosceranno le sorti del nostro campionato: ecco le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android