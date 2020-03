Malagò: “Serie A? Decide martedì la FIGC. Rischio commissariamento”

NEWS MILAN – Dichiarazioni del presidente del CONI Giovanni Malagò sul futuro della Serie A: “I campionati di calcio dipendono dalle rispettive leghe – riferisce a ‘Che tempo che fa’ sulla Rai -. Prendendo in considerazione il caso specifico, ricordiamo che la Lega di A è delegata dalla federazione”.

E rivela che la decisione più importante è attesa martedì dalla FIGC: “Oggi il consiglio di Lega ha preso una decisione non recependo l’invito di Spadafora, una una decisione permessa dal DPCM. Martedì o la FIGC conferma la decisione della Lega assumendosi la responsabilità o deve esprimere la contrarietà commissariando di fatto la Lega. La salute viene prima di tutto”.

Sulle altre competizioni, tra cui EURO 2020: “Le Olimpiadi? Il Cio vuole svolgerle e al momento non ci sono controindicazioni, il Giappone per ora non ha grandi problemi. Sugli Europei non posso rispondere, sono organizzati dall’UEFA”.

In serata ha parlato anche Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, che su Twitter scrive di una probabile sospensione della Serie A!

Intanto oggi sono arrivate le prime dichiarazioni di Ralf Rangnick sul suo futuro da manager al Milan

