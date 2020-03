Milan, Rangnick studia italiano: sarà il prossimo allenatore dei rossoneri

NEWS MILAN – Ralf Rangnick è un tecnico molto esperto, intelligente e che non vuole mai lasciare niente al caso. Per questo motivo – come scrive questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’ – l’attuale direttore dell’area sportiva del gruppo Red Bull è già al lavoro in vista della sua prossima esperienza che lo porterà a diventare il tecnico del Milan.

Il 61enne di Backnang sta già studiando l’italiano e ha assunto un insegnante personale che gli consenta di imparare la lingua nel più breve tempo possibile. L’obiettivo del tecnico è quello di farsi trovare subito pronto, fin dalle prime battute e magari sostenere la conferenza stampa di presentazione già in italiano. Un ulteriore step sarebbe quello di non dover fare uso di interpreti per interloquire con la squadra, ma già con la nostra lingua.

E’ chiaro, dunque, che l’intesa tra le parti ci sia e magari sia stata raggiunta già da mesi come rivelato dall’ex CFO rossonero Zvonimir Boban in una recente intervista. Certo, ieri l’agente di Rangnick ha dovuto smentire, ma sono sembrate più che altro dichiarazioni di facciata. E’ anche vero – come dice la rosea – che il Milan può decidere di cambiare idea pagando una ricca penale, ed è per questo motivo che Gazidis continua a dichiarare fiducia a Pioli e il suo staff.

Ma si tratta più che altro di prendere tempo. Pioli ha fatto bene, ma non al punto di essere confermato visto l’attuale settimo posto in classifica. Dunque, la proprietà ha deciso che Rangnick sarà il prossimo allenatore. Resta da capire da chi sarà sostenuto. Un direttore sportivo o un capo scout? Ancora non è dato sapersi anche se Maldini e Massara a fine stagione con ogni probabilità saluteranno il club rossonero. Leao e il suo rapporto con Ibra: ecco quello che ha rivelato il portoghese>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android