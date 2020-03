Coronavirus – Anche la Premier League si ferma: stop fino al 3 aprile

ULTIME NEWS – Ora è ufficiale anche la Premier League si ferma a causa dell’emergenza portata dal Coronavirus. I campionati inglesi si fermeranno fino al 3 aprile, quando è fissata al momento la data del ritorno in campo anche per la Serie A. Difficile, però, ad oggi prevedere se realmente quella potrà essere la data effettivamente reale per un ritorno alla normalità. Con lo stop dei campionati in Francia e in Inghilterra, e la sospensione delle gare della prossima settimana dall’UEFA, ora il calcio europeo è davvero completamente fermo. Intanto, ecco le ultime sulle condizioni fisiche di Maldini e Massara!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android