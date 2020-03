Coronavirus – Per Maldini e Massara un virus gastrointestinale

NEWS MILAN – Nessun allarme legato al Coronavirus in casa Milan. Ad oggi, come riportato questa mattina sulla Gazzetta, non c’è alcuna situazione di emergenza, coi calciatori regolarmente nelle proprie abitazioni in attesa di capire quando si ricomincerà ufficialmente il lavoro a Milanello. La data di lunedì 16 marzo, infatti, potrebbe essere prolungata visto lo stato d’emergenza delle cose e il nuovo Decreto Legislativo entrato in vigore.

Chi poteva destare preoccupazione fino a qualche giorno fa erano Paolo Maldini e Frederic Massara, assenti alcuni giorni prima della gara contro il Genoa e durante il match stesso. Per loro si tratta di virus gastrointestinale, dunque nulla che riguardi col Covid-19. Anche per loro, dunque, prosegue il periodo di lontananza dagli uffici di Casa Milan. Intanto, vista l’emergenza è sceso in campo anche Zlatan Ibrahimovic con una bellissima iniziativa>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android