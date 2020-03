UFFICIALE – UEFA, rimandate tutte le gare della prossima settimana

ULTIME NEWS – Alla luce dell’emergenza Coronavirus, la UEFA ha finalmente deciso di rinviare tutte le gare in programma la prossima settimana sia per quanto riguarda la Champions League, sia per quanto concerne l’Europa League. Una decisione arrivata questa mattina, nonostante ieri si fosse deciso per una riunione fissata per martedì 17 marzo.

Gli ultimi casi però hanno imposto l’obbligo di fermare tutto. Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, è stato trovato positivo al tampone ieri sera, mentre il centrocampista del Chelsea Callum Hudson-Odoi nella notte. In Italia il difensore della Juventus Daniele Rugani e l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, mentre in Spagna il direttore generale del Leganes e in Germania il difensore dell’Hannover Timo Hubers. Insomma, era davvero troppo per continuare e con un “leggero” ritardo lo ha capito anche la UEFA.

