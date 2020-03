Coronavirus, positivo Hübers dell’Hannover 96: il comunicato del club

NEWS DALL’ESTERO – Timo Hübers, classe 1996, difensore tedesco in forza all’Hannover 96, compagine che milita nella 2. Bundesliga, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha comunicato la stessa società in una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali.

Hübers, dopo aver scoperto di essere entrato in contatto con una persona positiva al CoVid_19, ha informato tempestivamente il club e si è automaticamente messo in quarantena. Quindi, oggi ha scoperto di essere anch’egli positivo. L’Hannover 96, nel comunicato, ha spiegato come si presume che Hübers abbia contratto il virus sabato scorso, in occasione di un evento a Hildesheim.

«Dal momento che Hübers non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra dal momento dell’infezione, che è stata localizzata con precisione, non si può presumere che i compagni siano stati infettati – si può leggere ancora nella nota dell’Hannover 96 -. Tuttavia, stiamo agendo in modo responsabile e la squadra, gli allenatori e il personale sono stati sottoposti al test per il virus in via precauzionale».

«Timo si è comportato in modo assolutamente esemplare – ha aggiunto il direttore sportivo del club, Gerhard Zuber –. Finora non ha mostrato alcun sintomo. Quando ha scoperto che una persona che era stata con lui all’evento era risultata positiva, ha riferito direttamente al medico ed è andato volontariamente in quarantena a casa». Il Governatore della Lombardia, l’On. Attilio Fontana, intanto, ha fornito notizie inquietanti sulla diffusione del coronavirus nel suo territorio … continua a leggere >>>

