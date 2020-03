Premier League, si va avanti a porte aperte: ma Arteta è positivo

ULTIME NEWS – La Premier League in serata ha comunicato di andare avanti coi match in programma a porte aperte: ma il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta è risultato positivo al Covid-19. L’ex centrocampista è il primo caso del calcio inglese e il primo allenatore nei principali campionati europei.

Tanta confusione anche in Inghilterra, con il problema legato al Coronavirus che sembra essere stato sottovalutato esattamente come negli altri paesi. Intanto, ha parlato anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli: anche lui è in isolamento!

