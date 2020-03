Milan-Rangnick, accordo per un triennale: ma quella clausola..

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan e Ralf Rangnick avrebbero un accordo per un contratto triennale con opzione per il terzo, confermando dunque ciò che ha dichiarato recentemente in un’intervista l’ex CFO rossonero Zvonimir Boban. “Hanno chiuso con Rangnick a dicembre”, ha affermato con certezza l’ex numero 10 croato e la rosea questa mattina conferma questa teoria.

Tuttavia, viene confermata anche la clausola secondo cui qualora il Milan dovesse cambiare idea potrebbe pagare una profumata penale e sciogliere l’accordo col 61enne manager tedesco. Staremo a vedere, ma ad oggi il principale candidato a sedersi sulla panchina dei rossoneri la prossima stagione è Ralf Rangnick che sta già studiando l’italiano per farsi trovare pronto fin da subito. Intanto, ieri a Milano è stato segnato il peggior dato di sempre della borsa! Continua a leggere>>

