Coronavirus – Crollo della borsa di Milano: -16,92%, peggior dato di sempre

ULTIME NEWS – L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il nostro Paese e non solo. I contagi e le morti continuano ad aumentare ad un ritmo preoccupante e gli effetti più importanti dell’ultimo Decreto emanato mercoledì dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si vedranno solo tra 10-15 giorni. Intanto, la borsa di Milano ha fatto registrare ieri un vero e proprio crollo. La seduta è stata chiusa con un gravissimo -16,92% che non può certamente lasciare tranquilli. Dopo Rugani c’è stato ieri un nuovo caso positivo in Serie A: scopri di chi si tratta!

