Coronavirus, Gabbiadini positivo: “Sto bene: restate a casa, tutto si risolverà”

NEWS SAMPDORIA – Manolo Gabbiadini, secondo calciatore di Serie A positivo al CoVid_19 dopo Daniele Rugani della Juventus, ha pubblicato, attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, una nota per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

“Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà”, le parole dell’attaccante della Sampdoria.

Appare alquanto difficile, dunque, che la Serie A possa concludersi, sebbene in ritardo, in maniera regolare. Ma i Presidenti dei club cosa vogliono fare, nello specifico? Cliccate qui per tutte le spiegazioni della vicenda.

