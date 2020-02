Serie A prima in Europa per numero di cartellini gialli e rossi: i dati

NEWS SERIE A – Uno studio del CIES Football Observatory, che nel suo classico report settimanale ha analizzato la situazione disciplinare di 92 tra le migliori divisioni calcistiche di tutto il mondo, dice che la Serie A è il campionato più “cattivo” fra i 5 principali in Europa.

La classifica stilata dal CIES mette in ordine i diversi campionati sulla base della media di cartellini gialli e rossi estratti dai direttori di gara in ogni partita. Ecco di seguito la classifica riguardante i più importanti campionati in Europa per numero di cartellini (gialli e rossi) estratti a partita:

Serie A italiana – 5,82

Liga Spagnola – 5,51

Bundesliga tedesca – 4,13

Ligue 1 francese – 3,98

Premier League inglese – 3,70

In questo senso la squadra che in media riceve più cartellini in Serie A in questa stagione è il Bologna con 3,71. A seguire troviamo il Genoa (3,63), la Roma (3,38), il Milan (3,26) e la Sampdoria (3,25). I meno sanzionati sono i giocatori del Parma con soli 2,25 cartellini a sfavore a partita.

Il calciatore che per ora ha ricevuto più cartellini è proprio un giocatore del Milan con 12. Per scoprire di chi si tratta continua a leggere>>>

