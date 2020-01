Scarpa d’Oro 2020 – Immobile guarda tutti dall’alto: la classifica

NEWS LAZIO – Sconfiggere Lionel Messi? Per le istruzioni rivolgersi a Ciro Immobile. Messi è il detentore della Scarpa d’oro 2019, il riconoscimento conferito al giocatore che, durante la stagione calcistica europea, ottiene il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso.

Non sicuramente un gioco da ragazzi vincere l’ambito premio. Immobile, in questa Serie A, è già a quota 23 reti e sta letteralmente lasciandosi alle spalle il fenomeno argentino. L’attaccante della Lazio con la tripletta siglata contro la Sampdoria, è nettamente in fuga rispetto agli inseguitori.

La classifica per il primo posto è ancora apertissima e vede: Immobile a quota 46 punti, poi Robert Lewandowski del Bayern Monaco a 40, quindi Timo Werner, attaccante del RB Lipsia, pari merito con il polacco. Fuori dal podio Jamie Vardy e il suo sorprendente Leicester: 34 punti per l’attaccante delle “Foxes“. Al quinto gradino c’è invece Cristiano Ronaldo con 32 punti.

Intanto in casa Milan tiene banco la situazione Ricardo Rodríguez. Il giocatore svizzero sembrava destinato alla Turchia, ma il PSV va in pressing

