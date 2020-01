Calciomercato Milan – Rodríguez, stop Fenerbahçe: il PSV spera

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, l’esplosione di Theo Hernández al Milan ha costretto Ricardo Rodríguez, classe 1992, laterale elvetico in forza ai rossoneri dall’estate 2017, a cercare un’altra sistemazione.

Il calciatore, nei giorni scorsi, si era accordato con i turchi del Fenerbahçe, che avevano anche trovato un’intesa con il Milan per un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 5 milioni di euro. Il Fenerbahçe, però, è stato ‘stoppato’ dalla Federazione turca, che ha impedito nuovi acquisti ai gialloblu di Istanbul per ragioni legate al Fair Play Finanziario.

Il Presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, ha annunciato che presenterà ricorso immediato. Intanto, però, la ‘rosea‘ ha evidenziato come di quest’affare in stallo possa approfittare il PSV Eindhoven, altro club che si era interessato a Ricardo Rodríguez, offrendo al Milan cifre simili per il giocatore. Gli olandesi possono tornare in corsa per il numero 68.

Nel frattempo, sul fronte mercato, situazione divenuta quasi critica, in casa rossonera, per tre calciatori. Per il punto sulla vicenda, continua a leggere >>>

