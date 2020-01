Calciomercato Milan – Pres. Fenerbahce: “Rodriguez? Non possiamo acquistarlo”

CALCIOMERCATO MILAN – Intoppo nel mercato in uscita per il Milan. Era stato infatti raggiunto l’accordo per il trasferimento di Ricardo Rodriguez al Fenerbache sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ma il club turco, almeno per il momento, non potrà ingaggiare il terzino svizzero

Ad annunciarlo è stato Ali Koç, presidente del Fenerbache, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “A partire da oggi non possiamo acquistare nuovi giocatori, ieri sera la TFF (la federazione calcistica turca) ci ha comunicato la decisione. Ovviamente faremo ricorso immediato: credo e spero che l’arbitrato si riunisca rapidamente. Questo problema va affrontato in maniera urgente”.

