Calciomercato Milan – Cupa la situazione di Paquetá, Suso e Piatek

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha evidenziato come Ante Rebic, con 2 gol in 45′ di gioco (più recupero), ha, sin qui, praticamente fatto meglio di Lucas Paquetá (mai a segno in questa stagione), Jesús Suso (un solo gol su calcio di punizione) e Kryzsztof Piatek (4 reti in campionato, di cui, però, 3 su calcio di rigore).

Mentre Rebic ha sfruttato in pieno la sua chance, Paquetá, Suso e Piatek, ieri pomeriggio in occasione di Milan-Udinese, sono rimasti a guardare i compagni giocare per l’intero arco dei 90′ di gioco. Per loro, ha riferito la ‘rosea‘, situazione sempre più cupa e si avvicina sempre di più la conclusione dell’avventura rossonera.

Theo Hernández, in rete anche contro l’Udinese, ha intanto frantumato un altro record. Per scoprire quale, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android