Serie A 2010-2019: Juventus miglior difesa, Napoli miglior attacco

NEWS SERIE A – Si chiude il decennio anche per la Serie A. ‘Opta‘ ha stilato dei dati riguardanti il maggior numero di punti, vittorie, sconfitte, e gol. La Juventus, e c’era da aspettarselo, domina la classifica punti con 852, frutto di 260 vittorie e 72 pareggi in 380 partite. La media è pari a 2.24 punti a partita. La seconda squadra in questa graduatoria è il Napoli con 774 punti, poi la Roma con 730, l’Inter con 658 e il Milan con 655.

Come per i punti, anche per le vittorie in questo decennio c’è la Juventus in vantaggio. Sono 260 le vittorie dei bianconeri, al secondo posto il Napoli con 218, quattro successi in più della Roma. L’inter si conferma quarta forza del decennio con 189 vittorie, poi la Lazio e il Milan entrambe a quota 185.

La classifica cambia invece per quanto concerne il maggior numero di sconfitte. È il Genoa ad indossare la medaglia d’oro con 168 sconfitte in 381 partite disputate. Poi c’è il Chievo Verona con 165, il Cagliari con 153, il Bologna con 152 e l’Udinese con 157 ko. Chi ha perso più partite in Serie A dal 2010 al 2019?

Passiamo ora ai gol del decennio 2010-2019. Il migliore attacco della Serie a è stato quello del Napoli, che ha segnato complessivamente 721 gol, una media di 1.90 reti a partita. Al secondo posto troviamo la Juventus con 712 gol, 1.87 di media, la Roma ricopre invece la terza posizione con 687 reti segnate.

La miglior difesa della Serie A dal 2010 al 2019, come testimoniano i dati Opta, è stata quella della Juventus, che sulla solidità della BBC ha costruito gran parte dei successi di questi anni. La Juve è l’unica squadra a chiudere il decennio con una media goal subiti inferiore all’1, un impressionante 0.77, per un totale di 291 goal subiti in 380 partite. Sul podio ritroviamo il Napoli, con 1.03 goal subiti a partita e il Milan, con 1.07 goal subiti di media.

Proprio sulla difesa il Milan sta lavorando, sia in entrata che in uscita. Ricardo Rodriguez interessa a vari club, per scoprire quale può essere la destinazione dello svizzero continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android