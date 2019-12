Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: Ronaldo potrebbe andare via se…

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Non è un momento facile per la Juventus: la sconfitta in Supercoppa Italiana per mano della Lazio, la coabitazione in testa alla classifica con l’Inter, il mancato arrivo di Erling Haaland, passato al Borussia Dortmund. A tutto questo si aggiunge anche il possibile addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione, secondo alcune voci che arrivano direttamente dalla Spagna e che circolano già da un po’. Poi sono arrivate le smentite di Fabio Paratici, le rassicurazioni di Cristiano Ronaldo e del suo agente. Potrebbero però essere solo dichiarazioni di facciata. In caso di cessione, potrebbero bastare 75 milioni per aggiudicarsi il portoghese. Di questo ha parlato, confermando, anche il giornalista bianconero Gianni Balzarini, che ha detto: “Tutta da seguire la questione di Cristiano Ronaldo. Ha speso belle parole sulla Juventus, sul fatto di voler vincere in bianconero… Resto sempre dell’idea che se vincerà con la Juventus quest’anno, probabilmente questo sarà il suo ultimo anno con questi colori e con questa maglia. E’ una sensazione che mi porto dentro già dall’inizio della stagione”. Intanto il Milan è vicino alla cessione di Suso… Continua a leggere >>>

