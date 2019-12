Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez, tanti i club interessati

CALCIOMERCATO MILAN – Sempre più incerto il futuro di Ricardo Rodriguez. Come viene riportato da Tuttosport, sebbene lo svizzero stia giocando poco con il Milan, ha diversi estimatori: oltre al Napoli e al Fenerbahçe (i tifosi ieri hanno cantato “Vogliamo Rodriguez” durante la vittoria per 2 a 1 contro il Rizespor), è spuntato anche il Watford. Il club rossonero non ha problemi a cedere Ricardo Rodriguez, ma ovviamente dovrà essere formulata l’offerta giusta. Intanto un grande ex rossonero potrebbe davvero tornare in Italia, continua a leggere >>>

