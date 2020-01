Cagliari-Milan 0-2, Ibrahimovic in gol: i record dello svedese

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic subito decisivo: lo svedese, classe 1981, è andato in rete al 64′ di Cagliari-Milan, fissando il risultato sullo 0-2 per il Diavolo. Ibrahimovic è tornato, dunque, a segnare con la maglia del Milan ben 2.806 giorni dopo l’ultimo gol segnato in rossonero ed in Serie A, datato 6 maggio 2012, in occasione del derby di Milano, Inter-Milan 4-2.

Ma non è tutto, perché Ibrahimovic è stato in grado di andare in rete negli ultimi tre decenni del campionato italiano (2000-2009, 2010-2019 e, adesso, nel 2020), e, con i suoi 38 anni compiuti lo scorso 3 ottobre 2019, è il giocatore più anziano ad andare in gol in questo torneo di Serie A. Per le parole di Ibrahimovic al termine del match della ‘Sardegna Arena‘, continua a leggere >>>

