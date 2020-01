Cagliari-Milan, Ibrahimovic: “Sto bene. La mia età? Il fisico è sempre quello”

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport‘ al termine del match Cagliari-Milan alla ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Ibrahimovic:

“Per un attaccante è sempre importante provare a stare davanti la porta. Ogni tanto la palla entra, ogni tanto non entra. L’importante è che mi sento bene. Poi il gol arriva. Mi serve giocare delle partite per entrare in forma. A ‘San Siro’ mi sento da Dio, ma ogni gol che faccio, faccio la celebrazione di Dio, così mi sento vivo. In campo per 90′? Mi sento bene, ma il mister vuole stare attento, per via della mia età. Ma non c’è problema. Il mio fisico è sempre uguale, poi il cervello deve seguire. Oggi abbiamo giocato con due attaccanti e due esterni per stare più avanti ed è andata bene. Per tutta la settimana abbiamo fatto questo lavoro, il risultato sono i tre punti. Oggi è stata la mia seconda partita, tre punti. Speriamo di continuare: bisogna lavorare, si soffre, ma quando alla fine si lavora bene torna tutto. Rinnovare il mio contratto? No, per quello devo vincere il campionato e mi sa che è difficile”.

Per le pagelle dei calciatori rossoneri stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it' alla fine del match tra il Cagliari di Rolando Maran ed il Milan di Stefano Pioli

