Nelson Dida, altro che “incompiuto”: un palmarés da fare invidia (FOTO)

NEWS MILAN – I social spesso sono pungenti ed esagerati in certe situazioni, ma spesso sanno essere luogo di “giustizia” contro certi titoli errati. È il caso del Corriere della Sera, che oggi ha inserito Nelson Dida in una speciale Top 11 di calciatori “incompiuti”. I social, soprattutto su Twitter, non hanno perdonato il macro-errore. Subito i tifosi del Milan, ma non solo, hanno segnalato l’accaduto e difeso il portiere brasiliano.

Dida nel corso della sua carriera ha avuto vette altissime, vincendo una quantità di trofei da protagonista che fanno invidia a molti suoi colleghi. Tra i titoli più importanti vinti dal brasiliano ricordiamo 2 Champions League con il Milan, entrambe da protagonista e titolarissimo. In particolare ricordiamo quella di Manchester 2003 dove ai rigori contro la Juventus fu oltremodo decisivo, chiedere a Trezeguet, Zalayeta e Montero per conferme. Inoltre 1 Coppa del Mondo con il Brasile nel 2002, oltre a numerose altre coppe (foto in basso).

Ci sembra oltremodo errato inserito Dida in una lista di “incompiuti”, e non solo per i trofei vinti. Del resto non si giudica un giocatore solo da cosa ha vinto, vedi Totti. Dida per diversi anni di carriera è stato uno dei portieri più forti al mondo, e tra il 2003 e il 2005 è stato probabilmente “il” più forte. I suoi errori, più o meno gravi, nel corso della sua carriera li ha compiuti, ma se paragonati a quanto di buono fatto e vinto, sono una goccia d’acqua in un oceano. Recentemente proprio Dida ha ricordato una delle serate più belle della sua carriera >>>