Classifica Palloni d’Oro: ecco dove si posiziona il Milan

NEWS MILAN – In questi giorni senza calcio giocato, c’è spazio anche per statistiche e curiosità varie. Una di queste è sicuramente quella dei Palloni d’Oro vinti dai giocatori delle squadre.

Il Milan, in questa speciale graduatoria, si trova al terzo posto dietro a Barcellona e Real Madrid. I due club spagnoli hanno allungato in classifica grazie ai due fenomeni Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ecco la classifica parziale dei Palloni d’Oro vinti per squadra:

12: Barcellona (6 Messi, 2 Cruijff, 1 Luisito Suarez, Rivaldo, Ronaldinho, Stoichkov)

11: Real Madrid (4 Cristiano Ronaldo, 2 Di Stefano, 1 Ronaldo, Figo, Modric, Cannavaro, Kopa)

8: Milan (3 Van Basten, 1 Rivera, Gullit, Kakà, Shevchenko, Weah)

8: Juventus (3 Platini, 1 Baggio, Zidane, Nedved, P. Rossi, Sivori)

5: Bayern Monaco (2 Rummenigge, Beckenbauer, 1 Muller)

4: Manchester United (1 Cristiano Ronaldo, Law, Charlton, Best)

