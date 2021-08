Sorteggi Champions League, ci siamo quasi: scopri le avversarie del Milan | LIVE NEWS

Alle ore 18, ad Istanbul, ci saranno i sorteggi dei gironi di Champions League. Segui la diretta con noi per scoprire le avversarie del Milan

Renato Panno

17:55 - 26 ago Manca sempre meno, il Milan sta per conoscere finalmente le sue avversarie. Quanti spauracchi per i rossoneri!

Un momento che il Milan attendeva da più di sette, lunghissimi, anni. Era l'11 marzo 2014 quando il Diavolo venne eliminato agli Ottavi di Champions League dall'Atletico Madrid con una brutta sconfitta per 4-1. L'andata era terminata 1-0 sempre a favore dei 'Colchoneros'. L'ultimo gol del Milan nell'Europa che conta fu messo a segno da Ricardo Kakà.

Ma questa è un'altra storia e un altro Milan. Dopo tanti anni difficili, il Diavolo ha pian piano rimesso in piedi una squadra che potesse competere per i primi quattro posti della Serie A. Una qualificazione al cardiopalma quella dello scorso anno, con i ragazzi di Stefano Pioli che però riuscirono a battere l'Atalanta all'ultima giornata e a piazzarsi al secondo posto in classifica.

Champions League, ecco le quattro fasce

Ma veniamo al presente. Visti i tanti anni di assenza il Milan, pur sette volte campione d'Europa, verrà inserito in quarta fascia. Una collocazione che potrebbe dar vita ad un girone quasi proibitivo da affrontare. Intanto ecco tutte le 32 squadre che parteciperanno all'edizione 2021-2022 della Champions League, suddivise in fasce.

FASCIA 1: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Inter, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal

FASCIA 2: Barcellona, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester United, Psg, Real Madrid, Siviglia

FASCIA 3: Ajax, Atalanta, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Shakhtar Donetsk, Salisburgo.

FASCIA 4: Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, MILAN, Wolfsburg, Young Boys, Malmoe, Sheriff Tiraspol.

Le regole dei sorteggi

In prima fascia troviamo le 6 vincitrici dei principali campionati europei, oltre al Chelsea detentore del trofeo e il Villarreal, vincitore dell'Europa League. Le restanti tre fasce sono organizzate in base al coefficiente Uefa di tutti i club. Le 4 squadre italiane, presenti ciascuna in ogni fascia, non potranno sfidarsi ai gironi. In questa fase, infatti, non sarà possibile trovare nello stesso raggruppamento due squadre di uguale nazionalità.

Grande novità di quest'anno è l'abolizione della regola del gol in trasferta. A parità di gol segnati nei match di andata e ritorno ci saranno i supplementari e, in caso di ulteriore parità, i rigori. Ma questo discorso varrà dagli Ottavi di Finale in poi.

Adesso è dunque il momento di mettersi comodi e seguire il sorteggio, che avrà inizio alle ore 18 in quel di Istanbul. Segui con noi la diretta testuale per conoscere le prossime avversarie del Milan in Champions League!