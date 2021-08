Serie A, Sampdoria-Milan: fallo di Colley su Giroud | LIVE NEWS

La moviola di Sampdoria-Milan, partita del 1° turno di Serie A, rigorosamente live. Analizziamo l'operato dell'arbitro Marco Guida

Buonasera gentili amici di PianetaMilan.it. E' tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, dove scenderanno in campo Sampdoria e Milan.

Fallo di Fabio Quagliarella su Mike Maignan. Nessuna sanzione per l'attaccante della Sampdoria.

Fallo in attacco di Olivier Giroud su Omar Colley. Punizione per la Sampdoria.

Fallo in attacco di Fikayo Tomori su Manolo Gabbiadini. Nessuna sanzione per il difensore del Milan.

Fallo pericoloso di Thorsby su Krunic. Ancora nessun giallo, ma inizia ad esserci un po' di nervosismo in campo.

Ancora un altro fallo di Omar Colley su Olivier Giroud. Anche questa volta, l'arbitro Guida non ammonisce il difensore della Sampdoria.

Sampdoria-Milan, match valido per la 1^ giornata di Serie A, segnerà l'esordio in campionato per il Diavolo. I rossoneri partiranno dal secondo posto conseguito lo scorso anno: dove riusciranno a piazzarsi alla fine di questa stagione? Facciamo un passo alla volta e analizziamo, intanto, LIVE l'operato dell'arbitro del match, Marco Guida della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) e dei suoi collaboratori. Focus sugli episodi da moviola di Sampdoria-Milan.