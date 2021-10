Serie A – Roma-Milan 0-2: Maresca conferma il rigore al Var | LIVE NEWS

La moviola di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo l'operato dell'arbitro Fabio Maresca

Testa a testa ad alta velocità tra Zaniolo e Theo Hernandez. L'arbitro concede la rimessa dal fondo ai rossoneri e il romanista non ci sta: proteste vibranti e ammonizione giusta

Rafael Leao fa sul serio sulla sinistra e ne salta due, poi arriva Karsdorp che lo stende al limite dell'area. Giallo forse troppo generoso per l'esterno giallorosso

Dopo il gol Zlatan Ibrahimovic ha esultato in maniera piuttosto provocatoria nei confronti del pubblico dell'Olimpico. Maresca, per questo motivo, estrae il giallo

Zaniolo punta e supera Theo Hernandez, che si trova contratto a fare fallo. Giallo giusto per il francese

Rafael Leao porta a spasso Mancini, che lo strattona in maniera reiterata. Ammonizione giusta

Maresca concede un rigore su Zlatan Ibrahimovic. Valutazione al limite per un tocco di Ibanez sullo svedese. L'arbitro, dopo aver consultato il Var, conferma la sua decisione

