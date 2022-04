Serie A – Milan-Bologna 0-0, pareggio con reti inviolate | LIVE NEWS

La moviola di Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo LIVE l'operato dell'arbitro Livio Marinelli

Potrete seguire qui live la moviola di Milan-Bologna minuto per minuto.

Fallo di Aebischer su Rafael Leao. Intervento al limite della sanzione, ma l'arbitro Marinelli decide di non estrarre il giallo.

Tiro di Brahim Diaz respinto da Medel. Il numero 10 del Milan ha protestato per un presunto tocco di mano del difensore del Bologna, ma dopo un rapido check al Var si evince nessuna irregolarità.

Primo cartellino giallo della partita. Ripartenza in contropiede di Brahim Diaz, ma il numero 10 del Milan viene fermato irregolarmente da Dijks. Ammonito l'esterno del Bologna.

Trattenuta abbastanza evidente di Theate su Giroud all'interno dell'area di rigore. Dopo un check al Var, l'arbitro decide che non c'è calcio di rigore in favore del Milan.

Cartellini giallo per Orsolini. Fallo inutile su Mike Maignan.

Grazie per aver seguito con noi la moviola di Milan-Bologna.

Segui con 'PianetaMilan.it' la moviola LIVE di Milan-Bologna. La partita è valida per la 31^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, quindi, in diretta l'operato dell'arbitro Livio Marinelli e dei suoi collaboratori in questa sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli e i rossoblù di Emilio De Leo. Segui qui il LIVE della sfida tra Milan e Bologna a San Siro