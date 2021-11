Serie A – Fiorentina-Milan, la partita alla moviola | LIVE NEWS

La moviola di Fiorentina-Milan, gara valida per la 13^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo l'operato dell'arbitro Marco Guida

Gol di Zlatan Ibrahimovic annullato per fuorigioco. Giusta la scelta di non convalidare la rete, lo svedese era oltre la linea di difesa della Fiorentina.

Segui con 'PianetaMilan.it' la moviola LIVE di Fiorentina-Milan. La partita è valida per la tredicesima giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, quindi, in diretta l'operato dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata (NA) e dei suoi collaboratori in questa sfida tra i viola di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Stefano Pioli. Segui qui il LIVE della partita del 'Franchi' >>>