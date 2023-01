Serie A Femminile – Milan-Inter 1-4: brutta sconfitta per le rossonere | LIVE NEWS

Anche l'Inter recrimina un calcio da rigore. Tiro dalla distanza di Karchouni deviato forse da una mano di un difensore del Milan. Per l'arbitro non c'è nulla.

Occasione per il Milan. Ripartenza in contropiede di Thomas che serve sulla corsa Arnadottir. Il difensore del Milan serve a sua volta, al limite dell'area nerazzurra, Mascarello che calcia di prima intenzione. Ottima risposta di Durante che mette in angolo.

Gol dell'Inter. Tiro non irresistibile di Karchouni, Giuliani non riesce ad intercettare un pallone che poteva essere parato. Portiere del Milan non esente da colpe.

Calcio di rigore per il Milan! Asllani si fionda su un palla vagante e viene stesa dentro l'area nerazzurra. L'Inter protesta perché, probabilmente, la numero 9 rossonera in posizione di fuorigioco.

Gol dell'Inter. Polli serve in profondità Chawinga. Il suo tiro viene prima parato da Giuliani, ma la palla rimane dietro la schiena del portiere del Milan. Dunque l'attaccante nerazzurra, a porta spalancata, insacca facilmente. Risultato pesante per il Milan.

Mercato Milan, offerto un forte esterno ai rossoneri: la risposta di Maldini >>>