Serie A femminile, Milan-Empoli (0-0): toscane vicine al gol | LIVE News

Il LIVE di Milan-Empoli femminile, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A woman, che si gioca Al Vismara

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Vismara. Quest'oggi si gioca Milan-Empoli partita della 8^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Le rossonere di Maurizio Ganz vogliono dare seguito alla vittoria contro la Fiorentina e continuare a lottare per un posto in Champions, mentre le toscane lottano per non retrocedere. Chi vincerà? Segui con noi, dunque, il LIVE testuale di Milan-Empoli Femminile per non perderti neanche un'azione in diretta della partita delle Rossonere! Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>