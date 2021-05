Serie A, Atalanta-Milan 0-2: espulso de Roon | LIVE NEWS

La moviola di Atalanta-Milan, gara della 38^ giornata di Serie A, rigorosamente live. Analizziamo l'operato dell'arbitro Maurizio Mariani

Fallo di Mahele su Theo Hernandez, nessun dubbio per l'arbitro Mariani: calcio di rigore per il Milan!

Ammonito l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, per aver protestato in occasione della concessione del penalty per i rossoneri.

Numero di Leao, De Roon fuori tempo aggancia il portoghese. Marani non ha dubbi: cartellino giallo per l'olandese.

Fallo in netto ritardo di Mandzukic ai danni di Freuler. Giallo per il croato.

Espulsione per De Roon. L'arbitro concede un calcio di rigore al Milan, l'olandese reagisce dando un pugno ad un calciatore del Milan. Scintille in campo.

Atalanta-Milan, match valido per la 38^ giornata di Serie A, è l'ultima chiamata per il Diavolo di Stefano Pioli. Con i tre punti, infatti, i rossoneri raggiungerebbero l'obiettivo stagionale: la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. In caso di un pareggio o di una sconfitta, invece, dovrebbero sperare che almeno una tra Juventus e Napoli non vinca. Analizziamo, dunque, LIVE l'operato dell'arbitro del match, Maurizio Mariani della sezione A.I.A. di Aprilia (LT) e dei suoi collaboratori. Focus sugli episodi da moviola di Atalanta-Milan.