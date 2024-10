Serie A – Milan-Udinese: la diretta della partita | LIVE News

Amici di ' PianetaMilan.it ', benvenuti allo stadio 'San Sito' di Milano dove questa sera, alle ore 18:00 , andrà in scena Milan-Udinese , partita dell'8^ giornata della Serie A 2024-2025 . Nell'attesa del match, ecco - LIVE - minuto per minuto, tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Paulo Fonseca al confronto con i bianconeri di Kosta Runjaic .

Ecco le probabili formazioni del match Milan-Udinese. Paulo Fonseca sembra essere orientato verso una rivoluzione in tutti i reparti

Paulo Fonseca ha deciso di lasciare fuori Rafael Leao in occasione di Milan-Udinese: ma dietro alla scelta c'è un retroscena interessante ...

Anche Matteo Gabbia rischia di non scendere in campo da titolare in Milan-Udinese: ecco l'altra mossa a sorpresa di Paulo Fonseca