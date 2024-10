"L'Udinese è una squadra aggressiva, che gioca bene ed è molto motivata. Hanno fatto un grande inizio di stagione, sarà una partita intensa e molto difficile, dovremo essere al nostro migliore livello per vincere", ha detto Mister Fonseca nella conferenza pre-partita. "Nessun giocatore è più importante della squadra, del Milan: bisogna prendersi le proprie responsabilità quando si sbaglia. A Firenze non abbiamo avuto la cattiveria, la voglia di correre più della Fiorentina. Dobbiamo correre più degli altri e non l'abbiamo fatto".

QUI UDINESE — Dopo aver ottenuto la salvezza all'ultimo miglio nella scorsa stagione, il 2024/25 dei friulani non poteva partire in modo migliore. Il meritato terzo posto in classifica (in coabitazione con Juve e Lazio) restituisce l'idea di un'avversaria in un grande momento di forma e di risultati. Per la partita di Milano ci sono due recuperi importanti, quelli di Lovrić e Payero, a fronte di un'assenza davvero pesante: Florian Thauvin, protagonista finora con 3 gol e 1 assist, non sarà della contesa a San Siro. Dubbio di formazione, quindi, per il compagno di reparto di Lorenzo Lucca, capocannoniere bianconero e reduce dall'esordio in azzurro. Per il resto nessuno squalificato o diffidato, da verificare le condizioni di Atta che potrebbe aggiungersi agli assenti di lungo corso Sánchez e Kristensen.

"In Leão e Pulisic il Milan ha due giocatori difficili da contenere, a cui non si può lasciare spazio per correre e prendere velocità: dovremo lasciargli poco spazio senza commettere errori in fase di possesso", le parole alla vigilia di Kosta Runjaić. "Tutti vorrebbero avere due giocatori così in squadra, perché capaci di determinare le partite e portare i tifosi allo stadio a vederli. Ci siamo allenati in modo intenso, sfruttando al meglio il tempo a disposizione".

I NUMERI PRE-PARTITA DI MILAN-UDINESE —

Sfida numero 99 in Serie A tra le due squadre: i precedenti parlano di 43 vittorie rossonere, 19 friulane e 36 pareggi. Maggiore equilibrio negli ultimi sette incroci, con due successi per parte e tre partite terminate in parità. Milan imbattuto in 15 delle ultime 17 sfide a San Siro contro l'Udinese in campionato.

I rossoneri hanno vinto le ultime due partite casalinghe in Serie A (Venezia e Lecce) senza subire gol e si sono imposti anche nelle ultime tre gare di campionato successive a una sosta per le Nazionali: nel primo caso è la striscia più lunga dal 2022, nel secondo dal periodo tra ottobre 2010 e ottobre 2011.

Il Milan ha segnato con nove giocatori diversi nelle prime sette giornate: tra i primi cinque campionati europei soltanto Bayer Leverkusen e Nizza hanno fatto meglio. A San Siro si sfidano le due formazioni che finora hanno realizzato più reti in seguito a un cross: 6 i rossoneri, 5 l'Udinese.

Per la prima volta in carriera Christian Pulisic - unico, insieme a Mike Maignan, a partire da titolare in tutte le nove gare stagionali dei rossoneri - è andato a segno in quattro partite consecutive in uno dei maggiori campionati europei. Nell'era dei tre punti a vittoria soltanto cinque giocatori del Milan sono arrivati a cinque partite di fila in gol: Giroud, Ibrahimović, Inzaghi, Shevchenko e Weah.

DOVE GUARDARE MILAN-UDINESE — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Milan-Udinese in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Sarà Daniele Chiffi l'arbitro di Milan-Udinese. Il 39enne fischietto padovano, internazionale con 98 presenze in Serie A, vanta 10 precedenti con i rossoneri: il più recente nel tempo è quello del 23 aprile 2023, Milan-Lecce 2-0. A completare la squadra arbitrale ci saranno i guardalinee Dei Giudici e Yoshikawa, il quarto ufficiale Cosso e il VAR Mariani (La Penna sarà l'AVAR).

L'8ª giornata di Serie A, quella della ripresa del campionato, propone ben quattro match in anticipo al sabato: oltre a Milan-Udinese, infatti, oggi (19 ottobre) si giocheranno anche Genoa-Bologna e Como-Parma alle 15.00, Juventus-Lazio alle 20.45. Empoli-Napoli (alle 12.30) aprirà il programma di una domenica 20 che proporrà anche Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina alle 15.00, Cagliari-Torino alle 18.00 e Roma-Inter alle 20.45. La giornata si chiuderà lunedì 21 alle 20.45 con il posticipo Hellas Verona-Monza.

Questa l'attuale classifica: Napoli 16; Inter 14; Juventus, Lazio e Udinese 13; Milan e Torino 11; Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina 10; Hellas Verona 9; Bologna e Como 8; Parma e Cagliari 6; Lecce e Genoa 5; Monza e Venezia 4.