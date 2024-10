Milan-Udinese, Gabbia out per infortunio: ecco la prima diagnosi

Matteo Gabbia potrebbe non prendere parte al match Milan-Udinese per un lieve infortunio: ecco la prima diagnosi sul centrale

Nel corso delle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce di una possibile esclusione di Matteo Gabbia in Milan - Udinese . Il centrale italiano, fresco di convocazione in Nazionale e vicino al rinnovo, nelle scorse settimane si è attestato come il miglior difensore rossonero. Una serie di prestazioni, quelle sciorinate dal classe 1999, che gli sono valse la titolarità praticamente fissa anche ai danni di Strahinja Pavlovic , che inizialmente sembrava quasi inamovibile. Proprio oggi, però, è emersa la possibilità di una panchina per il match di San Siro a faovre di Malick Thiaw .

Milan-Udinese, Gabbia vittima di un infortunio? Ecco la verità sulla sua assenza

A fornire le ultime novità in merito ci ha pensato 'TuttoMercatoWeb'. Secondo quanto riferito, infatti, Matteo Gabbia non sarebbe escluso da Milan-Udinese per una questione tecnica, tattica o disciplinare. Si tratterebbe invece di un lieve infortunio muscolare. Al suo posto, come detto, sembra poter avere una chance da titolare Malick Thiaw al fianco di Fikayo Tomori. Da capire, quindi, nei prossimi giorni, l'entità del guaio fisico del centrale rossonero. Al momento non si sanno ancora i tempi di recupero.